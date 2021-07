El influencer que todo lo puede se adelantó al día del niño

A través de las redes s sociales, Santi Maratea compartió un nuevo momento que llena de orgullo a muchos argentinos. En esta ocasión mostró el reencuentro con Fede, un nene cordobés que tiene un neuroblastoma.

Santi viene ayudando a Fede desde hace un tiempo con una campaña que dio fruto a que logre viajar a Barcelona para iniciar un tratamiento. Pero no solo tuvo un gran gesto con Fede sino que además, llevó regalos a sus hermanos y a dos chicos argentinos que conoció en el hospital. Uno de ellos es Paloma, una nena cordobesa que perdió la vista por un neuroblastoma.

Cabe recordar que Santiago Maratea encabeza más de una campaña solidaria. La más conocida es la de Emita a quien logró comprarle la medicación más cara del mundo y de este modo mejorarle la calidad de vida. Del mismo modo ayudo a la compra de dos ambulancias para comunidades aborigenes entre otros casos.

Todas sus campañas las impulsa en las redes sociales donde pide pequeñas donaciones para cumplir con sus objetivos.