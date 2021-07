Jorge Rial confirmó su desvinculación a América

Este jueves y con un escueto mensaje en sus redes sociales, Jorge Rial confirmó su desvinculación con América luego de más de 20 años de trabajo conjunto.

La escandalosa baja del conductor de “TV Nostra” fue el comienzo del final de un ciclo marcado por los éxitos y el rating a favor.

"Tomé la decisión de terminar TV Nostra con todo el dolor del mundo. A veces uno, de este lado de la pantalla, se sobrevalora. A veces uno piensa que sabe lo que el otro quiere y la verdad es que no es éste el caso. Siento que tendré que revisar qué hice hasta ahora. Pido disculpas por haberlos decepcionado. Me tomaré un tiempo para ver errores. Me pusieron una Ferrari y la choqué", declaró Rial en su último programa de mayo y enojó a sus panelistas que no esperaban tamaña decisión.

Hoy firme mi rescisión con @AmericaTV. 20 años de dejar todo resumido en cuatro líneas. — JORGE RIAL (@rialjorge) July 29, 2021

Ahora y a través de Twitter, Jorge Rial anunció: "Hoy firme mi rescisión con @AmericaTV. 20 años de dejar todo resumido en cuatro líneas", expresó el conductor de “Argenzuela” en Radio 10.

Dedicado a la radio y sin otro proyecto a la vista el padre de Morena Rial termina un ciclo profesional de su vida que comenzó, en 1993 con “El periscopio” y terminó de la peor manera con el programa de política y chimentos que sólo duró un mes y medio.