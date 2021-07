Nino Dolce: de Playboy a la selva con un chamán

Hace algunos días sorprendió a los televidentes el regreso de Nino Dolce a la pantalla chica en el programa conducido por Juana Viale en El Trece.

El chef, que participó en una de las ediciones de “Gran Hermano Famosos” (Telefé), también formaba parte del canal de adultos Playboy y, hace algunos años, se carrera parecía que iba en ascenso.

Luego de algún tiempo y ausencia mediática, la producción de Juana Viale lo invitó a su mesa y Dolce realizó algunas sorprendentes declaraciones sobre el cambio de vida que decidió hacer.

El polémico personaje se refirió a su llegada a la televisión a partir de un casting para Playboy. Luego y por su simpatía se transformó en “cocinero afrodisíaco” y sobre esa experiencia relató: “En el estudio estaba acompañado por muchas chicas casi desnudas y era complicado, no me podía concentrar”, dijo Dolce.

Un poco cansado de sostener “el personaje de Nino 24 x 7, todo el tiempo arriba y con tanta exposición”, decidió cambiar y por su relación de amistad con los músicos de Los Auténticos Decadentes, se enteró sobre un chamán en el Amazonas al que no dudó en ir a ver.

“Armé la mochila y me fui a un lugar bastante rústico. La idea es encontrarte con vos mismo, no tenés dispositivos, ni redes, tenés que enfrentarte a tus quilombos”, comenzó diciendo y agregó: “Fui por dos semanas y me terminé quedando 11 meses”, recordó.

De regreso a la ciudad, lo vio un conocido, lo llevó a un templo y se volcó al judaísmo, religión de su madre que el mediático no profesaba: “y fue todo mucho más fuerte que todo el retiro de 11 meses (...) Es como que se cerró todo, la parte espiritual y la religión como que lo encauzó”. “En 2016, me hice la circuncisión y elegí mi nombre en hebreo. Ahora me llamo Noah”, finalizó.