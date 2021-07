Una de las candidatas famosas pide ayuda para elegir su foto en las boletas

En estas elecciones legislativas hay varias sorpresas en cuanto a los precandidatos. Una de ellas es la participación de Cintia Fernández en la lista que apoya y armó Espert.

Con el fin de captar votos, la mediática publica cada uno de sus pasos y decisiones en las redes sociales. En este caso ella buscó que sus seguidores la ayuden con una elección que consideró muy importante. Se trata de la foto que iría en la lista.

"Me pareció una linda idea que Uds elijan la foto de mis boletas" comenzó la panelista de Angel de Brito. Al mismo tiempo agregó "Si yo voy a darle voz y pelear por los derechos de las mujeres que estamos MUY SOLAS, y si yo voy a pelear por los derechos de los chicos de esas mamás que hacen malabares y dan la vida por ellos, así como también la minoría de hombres que sufren esta situación, quiero que se sientan identificados desde el vamos. Que Uds sean parte de todo".

Otro de los datos que agregó la nueva mujer de la política es que "Quiero hacer todo lo que un político no hace, desde el gesto mínimo, como este , hasta pelear por las cosas que a ellos no les importa, no se ocupan, y no son negocio, como ha de ser todo lo relacionado a los chicos… saben porque? porque no votan. Pero se olvidaron que las mamás votamos. Quiero ser una molestia para ellos para que de una vez por todas se preocupen y ocupen de los temas de familia. Así que todo suyo". Para finalizar añadió "Que foto elige 1, 2 o 3 ?".