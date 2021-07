´Zorrita´: el audio de Horacio Cabak sobre Jujuy Jiménez

Se conoció recientemente un audio en donde Horacio Cabak, en la época que conducía “Informados de Todo” (América), criticó a su compañera Sofía Jujuy Jiménez.

El conductor no dudó en calificar de manera despectiva a la joven modelo al considerarla desinformada y novata para ser su compañera.

“Son muchas actitudes que está haciendo zorrita, pisar, meterse en una nota, preguntar pelot...”, comenzó diciendo el ex modelo en el audio filtrado.

Luego agregó: “Hoy me confrontó al aire, en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de ‘frena y escuchá’ y ella me dice ‘Somos todos equipo, tenemos que hablar’”, dijo molesto.

“What the fuck? Dije ‘no amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo’, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire. Yo la voy a dejar sola en los móviles, pero bueno hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está haciendo zorrita, pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces”.

La relación entre los conductores no era buena y así lo manifestó Jujuy en una entrevista posterior al escándalo de Cabak con su mujer por supuestas infidelidades.

Activo en las redes sociales, Horacio no salió a decir nada sobre el audio pero dio “like” a algunos posteos de usuarios que salieron a “bancarlo” en Twitter: “Si todo lo que mandamos en privado se hiciera público, no habría INADI que resista”, dijo uno y luego otro seguidor sumó: “Tener opiniones distintas al kirchnerismo te hace blanco a todo tipo de operetas, cada vez más Venezuela-Cuba”.

Por su parte y luego de escuchar los audio Jiménez opinó: “Habla de un nivel de agresividad que no está nada bueno. No me sorprende porque era algo constante. No entiendo por qué sale a la luz ahora. Esto es cosa del pasado. Era difícil trabajar con él, pero fue un aprendizaje. Entiendo que hay gente que se maneja diferente. En mi cabeza hay un concepto de trabajo en equipo”, dijo la joven en “Nosotros a la Mañana” (El Trece).