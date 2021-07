Zulma Lobato: ´Hasta Almodóvar sabe de mí´

En estos días volvió a aparecer en la pantalla de Crónica, Zulma Lobato luego de un tiempo alejada de los medios.

Sin trabajo y sólo manteniéndose gracias a una jubilación mínima, la mediática tuvo que salir a limpiar casas para poder mantenerse y ahora también envía saludos por Whatsapp y anima algunos eventos como salida momentánea en medio de la pandemia.

Cansada de su postergación en los medios y acusando a algunos productores de darle la espalda, Lobato dijo a Diego Moranzoni: “Se están perdiendo una gran oportunidad…Hasta Almodóvar me conoce. Ya que acá no me quieren dar trabajo como actriz, me iré a probar suerte allá y si me va bien, me quedo”, dijo sobre sus ideas de viajar a España.

“Todos los días me paran por la calle y me preguntan cuándo voy a volver a la televisión. Pero no es algo que yo maneje”, comentó y para finalizar agregó: “Tengo una jubilación mínima, pero nadie llega a fin de mes con eso. Apenas si pago el alquiler, los impuestos y como mal porque no llego”.