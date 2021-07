Diego Maradona Jr. besó en la boca a su hijo y las redes no lo perdonaron

Esta semana Diego Armando Jr. compartió un video en sus redes sociales en donde besó a su hijo de tres años en la boca.

Como era de esperar, el posteo recibió más críticas que halagos porque muchos consideraron como abuso esta demostración excesiva de cariño.

Uno de los posteos más fuertes en contra del mediático fue el de Cinthia Fernández, que no dudo en manifestar que sentía repulsión al ver la filmación: "Me da mucho asco este tipo. Esto no es normal. Que alguien haga algo ya", dijo la ex de Martín Balcini en su cuenta de Twitter.

Este asco de video para los q preguntan en los comentarios es Diego jr con su hijo . Asco asco asco . Que alguien haga algo pic.twitter.com/eCP7loDndp — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) July 5, 2021

Los mensajes no paraban de llegar al punto que Diego Maradona grabó los más ofensivos y prometió realizar acciones legales.

Luego y a través de sus historias en Instagram, realizó un duro descargo contra aquellos que lo criticaron por besar al menor: “Estoy acá para contestar a todos estos y estas idiotas que me están escribiendo en Instagram, insultándome. Mi culpa es darle un beso a mi hijo, sí, le voy a dar siempre un beso a mi hijo porque yo lo amo. ¡Le voy a dar un beso siempre! No es un problema de ustedes. La verdad es que es un asco lo que me están escribiendo. Tengo todos los mensajes grabados, guardados, y es un asco. Los enfermos son ustedes que me escriben estas cosas", cerró el mediático enojadísimo.