En llamas, Pampita bailó en el caño a dos semanas de ser mamá

Tal como lo dijo y lo planificó, Carolina Pampita Ardohain, volvió a trabajar a la semana y haberse convertido en mamá de Ana, su hija con Roberto García Moritán, y además ahora bailó un ritmo sensual en la pista de “ShowMatch: La Academia” (El Trece).

Para cerrar el polémico ritmo propuesto por Marcelo Tinelli y por el que muchos famosos pidieron reemplazos, la conductora de “Pampita Online”, abrió la noche y dejó a todos con la boca abierta.

Con su recuperada figura y sin demostrar molestia alguna, la mediática impactó con un look de cuero negro y unas botas altísimas.

“Fui a charlar con mi doctor y me dijo que suba y baje pero que era imposible que haga los trucos invertidos porque no me reacciona todo esto”, comentó Pampita a Marcelo Tinelli, señalándose el abdomen. “¡Gracias! Yo disfruto mucho bailar y me animo, aunque haga el loco a veces, pero acá la producción siempre me da el gusto y es un sueño para mí”, cerró la modelo.