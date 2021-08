Pampita salió a responder las críticas por su baile en el caño

Este lunes y luego de varios anuncios por parte de Marcelo Tinelli en su programa “ShowMatch: La Academia” (El Trece), Pampita bailó en el caño apenas una semana después de convertirse en madre de la primera hija con Roberto García Moritán.

Con un short de cuero y el pelo batido, la modelo realizó sensuales movimientos al ritmo de una música lenta.

Si bien sus fanáticos alentaron a la conductora, las redes sociales no perdonaron el baile y Pampita recibió duros mensajes.

En su programa de Net TV, Ardohain dijo: "El que sabe de caño sabe que hice un chamuyo total, pero no importa. Lo que importa es que me divertí y la pasé genial. Subir y las vueltitas, es lo básico. No sé por qué los participantes no pudieron hacer aunque sea un poquitito... A mí me divierte jugar, me gusta ser la villana en algún ritmo. No hay nada personal con ningún participante", comenzó diciendo la mujer.

Pampita es una excepción. Y hay más para decir pero me tomaré mi tiempo. pic.twitter.com/w6QeKydyhY — Maria Florencia Freijo (@mariaFFreijo) August 10, 2021

Luego agregó: "No hubo ensayo. No había una coreografía. Fue algo libre. Es más, la vertical al principio no me salió y la hice de vuelta. No estaba en competencia. Cuando no hay presión, te divertís. No me quedé dolorida. Subir y bajar es de lo más simple. Trucos no podés hacer ninguno porque no me responden los abdominales".

"De todas maneras, quiero decirles a todas las mamás que están en este momento con un bebito, ¿sabén qué? Cada una que viva su maternidad como le parezca, está bien sentirse mal físicamente, anímicamente, estar mal dormida, cansada, agotada, despeinada. Pero que cada una la viva como quiera".

#ShowmatchLaAcademia #Showmatch2021



Pampita dos semanas después de parir: *baila en el caño*



Yo después de hacer una rutina de ejercicios para principiantes que vi en YouTube: pic.twitter.com/bmyn5i7Qgg — Cristian Rebosio uD83DuDC9A (@crebosio95) August 10, 2021

Atenta a los cuestionamientos sumó: "Yo no pretendo ser ejemplo de nada, ni quitarles nada de su maternidad, ni su licencia. Me parece bien que tengan el tiempo necesario con su bebé. Es más, me parece muy cortito tres meses de licencia en el laburo, ojalá tuviéramos más y hayan más leyes que nos apoyen a todas las mamás".

Ya sabés hermana, si pariste tenés que salir al otro día divina y moverte como hizo Pampita y como hacia tu abuela, porque eso es una "mujer de verdad" que "ama lo que hace". QUÉ DESASTRE. pic.twitter.com/ZN3Fr85fVb — Aye Romano (@_venusandmars) August 10, 2021

"Yo no quiero quitarles nada de eso. No se sientan intimidadas. Porque muchas dicen 'uy, con lo que nos costó que nos den tres meses'. Mi situación es distinta. Yo trabajo poquitas horas al día, tengo ayuda, es un trabajo que me encanta hacer, mi cuerpo... bailé toda la vida. No hay que compararse con nadie y no hay que comparar las maternidades de una con la de la otra", dijo.

Veo lo de pampita y pienso que cada mujer puede transitar su puerperio como se le canta el orto, ella quiere bailar el caño, vos estar pijama todo el día, y es igual de válido pero que terrible la presión y cómo se minimiza algo tan grande como el parto y lo que hay después uD83EuDD74 — Señora Koki (@lakooks) August 10, 2021

En un intento de empatía con las mujeres, la jurado dijo: "Me parece que está bueno que nos abracemos y nos queramos todas entre mujeres, que nos apoyemos. Así como yo las apoyo a todas y me parece perfecto que cada una lo transite como le parezca. Beso y abrazo a todas las mamás. Las entiendo. Yo también tengo días bajón, pero no los muestro acá. No todo lo que se ve en la tele es las 24 horas del día. No vamos a idealizar ninguna maternidad".