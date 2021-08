Dyhzy ya tiene su DNI no binario y también cambió su nombre

Este jueves Dyhzy anunció a través de la red que cambió su DNI después de que Argentina permitiera que las personas no binarias se identifiquen con una X, una iniciativa hasta ahora inédita en América Latina. Asimismo, el hijo del presidente aprovechó la oportunidad para también cambiar su nombre: de Estanislao ahora pasó a llamarse Tani Fernández.

“Está bueno entender que un plástico no dice quién sos ni define tu identidad ni nada por el estilo, pero me enmarca en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, entonces yo estoy muy feliz”, dijo Tani este jueves en una historia de Instagram en la que también publicó su flamante DNI. Anteriormente el joven ya había expresado su disgusto por el nombre elegido por sus padres. “No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”, expresó.

Tani inició el trámite de cambio del DNI apenas el Gobierno nacional habilitó esa posibilidad el mes pasado. Bajo el rótulo “sexo”, en el DNI de Tani figura una “X”. “No me considero hombre, me considero persona no binaria”, había dicho cuando el Ejecutivo realizó el anuncio del documento para personas no binarias.