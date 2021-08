Rocío Oliva estrenó novio y se fue a Miami

Alejada de la televisión y luego de quedar en medio del escándalo mediático al ser señalada como una de las amantes de Horacio Cabak, Rocío Oliva siguió con su trabajo de entrenadora de fútbol y prefirió mantener el perfil bajo.

Sin muchas noticias sobre Oliva luego de fallecimiento de Diego Maradona, ahora la influencer fue vista llegando a Miami muy bien acompañada y así lo relató Débora D´Amato en “A la Tarde” el nuevo programa de América.

“Nadie sabía que Rocío estaba de novia. Ella siempre hablaba de un novio, pero hace tiempo que se sabe poco. Ella se fue de Polémica en el bar y prácticamente no se supo nada más de ella, que sigue con sus escuelitas de futbol para niñas por la zona donde vive, con perfil muy bajo”, comenzó diciendo la ex “Intrusos”

“La mala suerte es que yo viví en Miami y tengo amigas por todos lados, y me mostraron esto. (…) Llegaron hace horas a Miami, lo que no sé es si fue a vacunarse o a pasarla bomba”, dijo D´Amato.

“Allá está, recién llegadita a Miami, supongo que acá no se vacunó porque no le daba la edad. Yo le escribí, pero no sé si es que tiene el teléfono apagado o aprovechó que se fue y dijo ‘ahora me desconecto del universo’”, cerró la rubia mostrando las fotos recién llegadas de la pareja en su vida de placer.