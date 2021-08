Barassi puso un "STOP" al viral

Darío Barassi fue nuevamente tendencia en las diferentes redes sociales. Esto se dio luego de un pequeño entredicho humoristico entre él y un participante del programa que conduce en Canal Trece.

El joven se metió con su fisico, pero el sanjuanino salió airoso al dar una contundente respuesta. Concretamente sucedió que Barassi le preguntó a Facu (el participante) qué actividades le gustaba hacer en su tiempo libre y el joven respondió: "Ir al gimnasio: no sé si lo conocés".

Por este motivo es que el conductor sacó lo mejor de él y dijo: “Sí, obvio. Lo que pasa es que cuando vos ibas al gimnasio, yo estudiaba, me formaba”. SI bien el participante señaló la edad, Barassi lo retrucó.

Este intercambio fue viralizado hasta el extremo que el sanjuanino debió salir a aclarar que todo fue un asunto humoristico.

Asi señaló en sus historias de instagram: “Acá Barassi, aflojen, chicos”. Luego aclaró que lo que Facu dijo no lo ofendió “para nada”. E insistió en que “es un programa de entretenimiento en el que todos buscamos pasarla bien”. También dijo: “Facu, un rey. No lo maten a él, no me maten a mí”.