La grave denuncia de María Becerra contra Cris Morena

Hace algunos días, María Becerra quedó en medio de la polémica al recomendar a sus seguidores no consumir leche de vaca con una serie de argumentos que fueron aclarados por la Sociedad Rural Argentina.

Ahora la trapera sorprendió a sus fanáticos al relatar una fea experiencia y que tuvo como protagonista a Cris Morena, reconocida productora televisiva y responsable de éxitos infantiles y juveniles de Argentina.

Víctima de bullying, la cantante relató en varias oportunidades que su vida no fue fácil y la superación y el amor propio son temas que decidió llevar en sus canciones para todos aquellos que decidan escucharla.

Hace años y con la idea de convertirse en actriz, María asistió a varios castings de Cris Morena, pero reconoció que siempre terminó llorando por las devoluciones de la rubia.

“Todos los días entraba en la web de Telefé, me anotaba en audiciones y me presentaba. Fue una etapa de mucha euforia a pesar de no quedar seleccionada”, relató la cantante.

Fueron tantas las negativas que recibió la cantante que decidió no presentarse más en sus intentos por convertirse en actriz. En su lugar comenzó con las canciones compartidas en YouTube: “Esa etapa fue muy buena porque implicaba estar sola en mi casa con una cámara y nada más. Era un proceso muy íntimo en el cual me sentía muy cómoda”, dijo Becerra dejando de lado los momentos vividos con Cris Morena.

No es la primera vez que surgen comentarios relacionados a los malos tratos y exigencias de la autora de “Chiquititas” quien fue señalada como “gordofóbica” luego de su visita al programa de Jey Mammon en América.