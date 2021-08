Pura curva: Romina Malaspina elevó la temperatura bajo las flores

Amante de los looks jugados y de las prendas que muestran mucho, Romina Malaspina volvió a subir la temperatura en las redes sociales, durante el fin de semana, al promocionar una bebida energética.

Durante el 2020, la ex Gran Hermano impactó en la pantalla de Canal 26 al posar con un top de cadenas que dejó en evidencia todos sus atributos y por lo que recibió adhesiones y críticas en las redes sociales.

Luego de algunos meses y con Malaspina ya fuera de la señal, el canal determinó un código de vestimenta para sus sensuales conductores y por las críticas recibidas.

Las medidas impartidas por el Canal 26 prohíbe el uso de botas bucaneras, trajes que no sean de color azul, negro o gris; buzos; remeras con dibujos; jeans u otros pantalones que no sean de vestir y camisas oscuras, son las prendas principales que no se podrán usar más.

“Se busca resaltar la elegancia con la que debe contar una presentadora de TV (...) y que el atuendo debe ir en concordancia con el horario y el estilo del noticiero”, expresó el documento que llegó a las presentadoras de la señal y entre las recomendaciones indicaron: vestidos, palazos, escotes rectos, prendas con mangas o maxi faldas, y “tener siempre en cuenta que estamos dando noticias”.

Lejos de esas normas, este fin de semana Malaspina apostó por un catsuit lila, de piernas cortas y pegado al cuerpo. Paseando por los jardines de su nuevo barrio y bajo las flores, la rubia recomendó una bebida energética y el lanzamiento de una nueva canción.

Como era de esperar, la publicación causó sensación entre sus más de 2.7 millones de fanáticos que festejaron el video de la influencer.