Harta y aburrida, Silvia Süller dejó a su novio de 23 años

Durante 2020, Silvia Süller anunció en sus redes sociales que estaba nuevamente enamorada. Esta vez, la rubia eligió a un joven de 23 años, de Uruguay llamado Martín Lema que le declaró su amor a través de las redes sociales y le dijo que la admiraba desde chico gracias a su mamá.

Con el paso de los meses, la relación “a distancia” se afianzó al punto que la ex de Silvio Soldán aseguró que el sexo virtual era mejor de lo que pensaba. El amor creció y hubo compromiso y hasta fecha de casamiento.

Las cosas cambiaron y Silvia usó sus redes sociales para dar la noticia menos esperada: harta de las mentiras, la mediática cortó su relación con Martín.

"Te das cuenta de lo que significas para alguien cuando te regala tiempo, de ese que no tiene, pero inventó para ti", fue el primer posteo de la hermana de Guido en su Instragram.

Luego fue por más u junto a una foto con el joven manifestó. "¡Saben que lo único que tenemos en la vida es tiempo! ¡No lo desperdicien en cualquier cosa... o con cualquiera, vale ORO!... Se terminó al fin. ¿Acaso alguien pensó que podría pasar algo? El que con niños se acuesta, mojado se despierta".

Los fanáticos comenzaron a comentar los posteos y uno de ellos dijo que nunca creyó en la relación a lo que la rubia contestó: "Sí obvio, le estaba dando una mano pero la semana pasada se cortó solo y encima me involucró. Además, ya no me divertía. No terminó el colegio ni estudia periodismo. ¡Me cansé de un año de mentiras, las cuales ustedes saber que odio! ¡Sorry!".