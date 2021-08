Fabián Dóman tiene novia nueva y ya no la oculta

Decidido a encarar su vida como el responsable institucional de EDENOR, Fabián Doman dejó los medios y se dispuso a vivir una vida sin tantos trabajos ni extraños horarios.

Luego de dejar América, poco se supo del ex conductor hasta estos días cuando en “LAM” (El Trece) confirmaron que Fabián estaba nuevamente en pareja.

Al parecer, el ex de Evelyn von Brocke, en su búsqueda de un nuevo departamento quedó fascinado con Viviana, una agente inmobiliaria que conoció luego de dejar los medios.

Se sabe que al periodista le gusta estar en pareja pero que a veces las cosas no salen como las tiene previstas. Este es el caso de su última mujer María Laura De Lillo con quien llegó a casarse en 2019 y se separó meses después.

Este miércoles en “LAM” (El Trece) y Ángel de Brito dijo: "Esta de novio nuevamente, después de su casamiento, el señor Fabián Doman. Tenemos la imagen", aseguró a lo que Yanina Latorre sumó: "Se llama Viviana, me reservo el apellido que también sé. Tiene 50 años, separada con tres hijos. Es una mina bien. No es mediática, no quiere ser famosa", dijo la angelita.

"Me comuniqué con ellos para ver si era verdad. Está confirmadísimo", dijo Latorre y agregó: "Espero que no salga a decir que es una amiga".

"Fabián quería mudarse a donde se mudó, vive muy bien, por Barrio Parque. Llamó a una inmobiliaria famosa para empezar a ver departamentos y cuando llegó al lugar, vio a Vivi", comentaron en el piso.

"Este es casamentero. Con todo lo que le pasó, sigue", cerró Yanina sobre el mediático que aún sigue siendo noticia.