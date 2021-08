A punto de ser desalojada, Vicky Xipolitakis posó con un increíble escote

Luego de un 2020 en donde quedó en medio de la polémica por su pedido de canjes, Vicky Xipolitakis volvió a la televisión como panelista invitada de “Cortá por Lozano” (Telefé) y allí contó el difícil momento que le toca vivir por su relación con Javier Naselli, su ex marido y padre de su hijo.

Las últimas novedades relacionadas a la mediática apuntan a un inminente desalojo del lujoso piso de Recoleta en donde vive la griega con su hijo y al que no paga desde hace meses.

Ese lugar fue el “nidito de amor” de Naselli y Vicky apenas se casaron y unos meses antes de que la rubia denunciara al banquero por violencia de género.

Ahora e intentando ganar algo para mantener a su hijo, Vicky se refirió al difícil momento que le toca pasar y a las secuelas que le dejó el proceso de litigio con Naselli: “A mí me repercutió en los ovarios. Mis ovarios los autodestruí. Mirá qué loco que justo de donde son los nenes… yo siempre protegí a Salvador, él no está enterado de nada de nada”.

Decidida a que la situación no la doblegará, la rubia usó sus redes sociales para mostrar un look no apto para cardiacos: la hermana de Stefi posó con un body de encaje blanco que dejó a la vista todos sus atributos que los followers festejaron con más de 31 mil “likes” en su cuenta de Instagram.