Inesperado: Romina Malaspina sorprendió en las redes

Cuando muchos pensaron que Romina Malaspina había dejado la música luego de grandes anuncios y solo un tema musical, estaban equivocados.

Este viernes, la ex conductora de Canal 26 lanzó su nuevo tema “Todo está bien” y la rubia expresó su felicidad en las redes sociales.

Con un vestido brillante y transparente y frente a una consola de DJ, la ex Gran Hermano canto en una playa y al lado del fuego una canción liviana y juvenil.

“Stay with me all night” (quédate conmigo esta noche) repite la canción que fue grabada en Colombia hace algunas semanas en uno de los viajes de la mediática.

A través de un posteo en Instagram, Malaspina comentó: “Ya la escucharon? 🥳 Hoy es viernes y #TodoEstáBien está disponible en todas las plataformas digitales ❤️ espero que la disfruten 🙌🏼 Link en my bio” y más de 263 mil “likes” llegaron en pocas horas.