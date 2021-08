Cada vez más cerca: Viviana Saccone no se separa de Tito Díaz

Hace algunas semanas el fuerte rumor sobre el romance entre la actriz Viviana Saccone y Tito Díaz, el novio de Ana Paula Anzor, la Embajadora del Sol provincial, viene sonando fuerte y las pruebas avalan la relación.

Hace algunos días fue el mismo Marcelo Tinelli quien preguntó a los participantes de “ShowMatch: La Academia” (El Trece) sobre la excesiva buena onda entre ambos participantes y ellos solo rieron sin negar ni confirmar nada.

También Pampita preguntó a los participantes qué tipo de relación los unía y Viviana respondió: "Lamento desilusionar a todos los que esperaban este momento pero no estamos juntos. Tito está separado pero su alma está complicada, no me hagan responsable de eso". Si bien la respuesta fue contundente no confirma, ni niega nada sobre el presente que viven los bailarines que quizás no quieren exponer su presente juntos.

Ahora y durante el fin de semana, Saccone compartió unas jugadas fotos con el bailarín de folclore en su cuenta de Instagram que más dudas suman a los rumores.

En una de las imágenes se ve a Saccone, Díaz y la coach del equipo de espaldas y las mujeres posan sus manos sobre la cola del bailarín. También a través de sus historias, la mediática compartió un montaje de fotos blanco y negro con su compañero.

También Díaz volvió a compartir en sus redes, los posteos de su partenaire de baile dejando muchas dudas sobre la relación “profesional” que los une.