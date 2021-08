La Voz Argentina: La Sole lloró en cámara y dijo que no pudo evitarlo

Cerca de la gran final de “La Voz Argentina” (El Trece) tanto el jurado como los participantes viven momentos de emoción luego de las devoluciones de los artistas al frente de cada team y por los momentos que se viven cada noche en la pantalla de Telefé.

En los “Octavos de Final”, este miércoles fue La Sole quien debió quedarse con 4 participantes y eliminar a dos, la última instancia de elección de los jurados antes de que el público comience a decidir a qué cantantes apoya.

En medio de los ensayos, la nacida en Arequito vivió momentos de emoción al escuchar la canción “Zona de Promesas” de Gustavo Cerati interpretada por Alex Freifig.

Tanto en el ensayo como en la gala, La Sole no pudo ocultar su emoción y expresó: “No te puedo abrazar, pero no sé cómo agradecerte este momento… “Me llegas por todos lados (...) Esta canción te queda perfecta”.

Por su parte el concursante dijo: “Me emocioné muchísimo, de hecho no pude terminar de cantar porque cuando vi a Sole llorando se me pasaron un montón de cosas por la cabeza”, reveló Alex y agregó: “Fue hermoso y muy fuerte. Es algo que no voy a olvidar nunca”.

Finalmente y como era de esperar Alex pasó de ronda por elección de La Sole a quien conquistó con la canción elegida.