Totalmente desnuda, Cinthia Fernández cuestionó a los políticos

En medio de la campaña política con miras a Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de septiembre, Cinthia Fernández realizó un jugado posteo en sus redes sociales en donde posó completamente desnuda.

Posando de costado y sin ropa la panelista de “LAM” (El Trece) comentó: “QUE ES MÁS GRAVE? Verme en pelotas a mí o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar… VAYAMOS A LO IMPORTANTE. Demasiado revuelo con mi cuerpo”, comentó la mediática en un primer posteo en donde se veía de cuerpo completo.

Luego Cinthia fue por más y usando la misma foto tapada en gran parte por un mensaje que decía “Desnuda para sacar votos”, la ex de Martín Baclini expresó: “FRIVOLIZANDO LA VIOLENCIA… ese titular le pondría yo. PALABRA VIOLENCIA: ALGO QUE DEBERÍA ESTAR MÁS en la agenda política. No creen? Justamente era lo que quería provocar, que salte toda esta porquería de la cual nos jactamos que estamos avanzando. Error, estamos en el mismo lugar o quizás peor. Actitudes cómo está restan, porque la violencia y la política de género también son importantes de resolver. Si sos K se habla de misoginia, si sos Cinthia Fernández se habla de una “puta” de forma encubierta, solo que de manera “más elegante” son violentos bajo el título de “desnuda busca votos”. La violencia también es una pandemia, y creo no tiene cura. Pero sabes qué? No la vi tampoco en la agenda de ningún político con pantalones puestos. #cerrandobocassinbombacha #vistequedesesperadaestotporcerrartelaboca PD: hermosa demanda se van a comer”, expresó la mediática respondiendo agravios recibidos.

Los posteos de Fernández ganaron cientos de miles de “likes” apoyando la postura de la mujer que es precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el partido Unite.

Los comentarios recibidos por la mediática fueron a favor y en contra de la imagen que compartió en sus redes sociales: “Cuando dejes de ser tan superficial lo vas a entender”, “¿Políticamente hablando? Las dos son graves, pero bueno, Argentina, país generoso”, “No se justifica ninguna de las dos actitudes”, “No creo que vos puedas solucionar mucho mamu, si tenés más problemas que la carroza” y “Si, bueno pero no es para tal destape querida, ya está, ya conocemos tu hermoso cuerpo trabajado, lo demás es decorado”.