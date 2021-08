Florencia Peña: ´¿Por qué tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente?´

Hace algunas semanas se filtraron listas con los nombres de las personas que visitaron la Quinta de Olivos en medio del creciente número de contagiados por la llegada del Covid 19.

Entre varios famosos sorprendió que Florencia Peña figuraba como una de las visitas a Alberto Fernández e inmediatamente, la actriz salió a explicar que concurrió a una reunión por los actores en medio de críticas e insultos principalmente desde las redes sociales.

El descargo de Flor Peña pic.twitter.com/IKWDWFBT6l — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) August 2, 2021

Este lunes y harta de los comentarios y repercusiones por el tema, Florencia Peña volvió a hablar en su programa de Telefé “Flor de Equipo” y tuvo duros conceptos para quienes la critican todo el tiempo a través de todos los medios.

“Voy a hablar de un tema que no hablé la semana pasada porque no creí que iba a generar este escándalo, esta operación directa hacia mi persona, pero ahora sí me voy a tomar unos minutos para aclarar algunas cosas”, comenzó diciendo serie en su programa de las mañanas. “En mayo del año pasado, acababa de morir mi papá hacía 20 días, yo tenía permiso de cuidado de mi madre que quedó viuda, además de un permiso de medios que tenía porque estaba generando un programa con otro canal. En mayo nuestra actividad (actuación, teatro, cantantes) estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo”, dijo.

Frontal, directa, genuina.

Siempre del lado de @Flor_de_P

Y gran dato sumo: ¿Por que no atacan a varones que fueron a visitas oficiales? pic.twitter.com/rajRHeSk7Q — Luis Bremer (@luisbremer) August 2, 2021

“A mí se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando. Previo a eso habían estado con él muchos productores muy importantes del medio, como también representantes de gremios de todos los trabajadores, porque otra cosa que quiero decir es que dejemos de pensar que todos los actores son gente millonaria; somos laburantes como cualquiera. En ese momento, se me ocurrió ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”, continuó explicando Peña a lo vivido en 2020.

“Después de 6 o 7 días de una operación contra mi persona me pregunto: ‘¿por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”, manifestó furiosa.

Luego la conductora habló de su trayectoria y confirmó que nadie le regaló nada. “Después de 40 años de trabajo, yo empecé a trabajar a los 7 años, cumplo 47 en 3 meses, ¿tengo que aclarar que yo no dependo de absolutamente nadie? ¿Que llegue hasta acá sin ayuda de absolutamente nadie? ¿Que no necesito nada de nada? ¿Que soy una mujer independiente? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? ¿Por qué me mandan el call center durante 6 días? ¿Tan poco inteligente se creen que es la gente? ¿Ustedes qué piensan que yo fui a hacer a las 11.30 de la mañana, que lo tuve que esperar una hora porque recibe a tanta gente pidiendo?”, expresó enojadísima.

Genia total @Flor_de_P.



Poniéndole los puntos a todos los ataques misóginos que la oposición lanzó estos días por medio de los trolls de redes sociales. pic.twitter.com/NXeNlI5Ftr — Sergio Chouza (@SergioChouza) August 2, 2021

“¿Por qué con los hombres no se la agarraron, por qué conmigo? ¿Por qué tratan así a las mujeres? ¿Por qué somos ‘gatos’? ¿Por qué esta misoginia que hace 6 días nos bancamos las mujeres que fuimos a la quinta de Olivos cada una por alguna razón? ¿Por qué con los hombres no, por qué tengo que salir a aclarar esto? Fue brutal el ataque, de una misoginia espantosa; me parece que no tengo que demostrarle nada a nadie”, expresó la actriz casi entre lágrimas.

Para finalizar Flor Peña dijo que entiende estas críticas como una operación en su contra relacionado con su pensamiento político. “¿Qué es lo que les molesta de mí? ¿Qué es lo que hago para que la gente se enoje tanto? Decir lo que pienso. Yo no pertenezco al ámbito de la política, yo no trabajé nunca para el Estado, yo trabajo independientemente en el ámbito privado. No tengo por qué darle explicaciones a nadie. Lo que hice en ese momento ni siquiera lo hice por mí, porque yo tenía trabajo por delante. Yo no hice nada malo, no entiendo este ataque, no lo merezco”, cerró.