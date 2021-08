Demanda a La Voz Argentina: una ex participante está indignada con el ciclo

Entrando en las últimas instancias de “La Voz Argentina” (Telefé) se conoció la noticia de que una ex participante del exitoso reality iniciará acciones legales por haber sido maltratada según sus propias palabras.

Se trata de Jéssica Amicucci, la joven abogada que fue eliminada del team de Mau & Ricky dentro del certamen de canto.

La salida de la rubia no fue en muy buenos términos ya que la participante además tuvo algún problema de compañerismo con la mendocina Esperanza Careri con quien compitió en la instancia de las batallas.

Recientemente, a través de sus redes sociales, Jéssica manifestó su enojo al decir: “Yo estoy enojada con el programa. Yo estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen”, comenzó diciendo la cantante.

“Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado…En La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida”, sentenció.

Luego la letrada se refirió a Ricky Montaner: "Cuando me gritó (Ricky) sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal”, afirmó en referencia al novio de Stefi Roitman.

Las declaraciones de la rubia fueron realizadas en un vivo de Instagram en donde interactúo con sus fanáticos dando detalles de lo vivido y asegurando que además de estar todo armado en el ciclo de canto, esta situación la llevó a pensar en dejar el país por las críticas recibidas.