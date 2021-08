“Es una rata”: Nicole Neumann le declaró la guerra a Fabián Cubero

Hace algunos días Fabián Cubero festejó el fallo de la Justicia que lo eximió en una causa iniciada por Nicole Neumann cuando, hace un par de años, la modelo fue a retirar a sus hijas al departamento de su ex y no le quisieron informar en donde estaban.

Molesta con el desenlace de la historia, ahora Nicole tiró munición gruesa contra Cubero por otro tema que la enojó bastante.

En el programa Implacables (El Nueve) comentaron la fuerte frase de la rubia contra el padre de sus hijas. “Hace poco se conocieron las familias de José Manuel Urcera, su novio, con la de ella. Esto viene a cuento porque Nicole quería intercambiar ese fin de semana con Cubero y él no quiso. Le reclama que le está pidiendo la mitad de los muebles, dijo que es un ‘rata’, porque mientras le pide eso se compró una camioneta nueva”, comentaron desde el ciclo de espectáculos.

Nicole habló con Yanina Latorre en LAM (El Trece) y disparó: "No me ganó ningún juicio. Yo tenía el permiso del juez, él es el que duplicó documentos para llevarlas a México en Año Nuevo, plena pandemia, que México estaba para atrás y yo le pedí que 'no'", dijo Neumann en un mensaje que le llegó a la panelista de LAM.

"Ahora me reclama con la venta de la casa la mitad de los muebles, el rata, y no me quiso cambiar una semana para que vengan conmigo y la familia de Manu, mi novio, una semana a esquiar”, disparó y agregó: "Dice que no puede pagar más el colegio y se compró una camioneta último modelo... pensé que con la venta de la casa se iba a calmar, pero siempre inventa algo el insufrible para perseguirme", concluyó Nicole Neumann presa de la furia contra su ex.