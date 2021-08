Más sexy que nunca, Thalía celebró sus 50 años

No era un día más y había un motivo para celebrar porque Thalía cumplió recientemente 50 años y quiso celebrarlo con todo.

La cantante decidió que luego de tantos meses encerrada por la pandemia del coronavirus, debía organizar un gran festejo que no pasara desapercibido y, por esa razón organizó una gran fiesta en uno de sus lujosos yates.

Con varios looks que fue cambiando durante toda la jornada, la intérprete de “Amor a la mexicana”, posó sensual en sus redes sociales y agradeció el amor de sus fanáticos en todos los puntos del mundo.

Con una figura trabaja y cuidada, Thalía mostró sus curvas para alegría de sus más de 18 millones de seguidores.

Con un juego de palabras con la cifra de sus años, la mediática realizó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram: “Happy birthday to me! 🎉 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman.





Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano.



Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado.