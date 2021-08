´Traidora´: Jorge Rial no dudó en hablar mal de una periodista

Sólo un mes y medio bastó para que Jorge Rial reconociera que su nuevo programa de América “TV Nostra”, no había resultado como él pensaba tanto en contenido como en audiencia.

Mirando a cámara, el padre de Morena Rial reconoció que no supo llevar adelante el ciclo y se despidió dejando, por ahora, la televisión.

Entre los sorprendidos panelistas que quedaron sin trabajo y que se enteraron dos horas antes de la decisión del final del ciclo, se encontraban Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena.

Hace algunos días, Rial estuvo de invitado al programa de Gustavo Sylvestre en C5N “La cocina del Gato” y ahí, el conductor de “Argenzuela” no dudó en tratar de traidora a Marina Calabró, su antigua amiga.

"Tome la decisión en 48 horas. Solo. Mi familia se enteró a las 18 horas de ese mismo día", contó. "Tus compañeros por ahí te castigaron, te castigaron algunos", le dijo el Gato Sylvestre, a lo que Jorge reaccionó y manifestó: "Me traicionaron los que me tenían que traicionar y estuvieron conmigo los que tenían que estar, no me sorprendió ninguna de las dos cosas. Hubo traiciones, gente que salió a hablar".

"A mi familia no le conté porque no le quería angustiar y a algunos compañeros no les avisé para que no vendieran la información. Porque ahí está la traición. Hay gente alrededor que después le venden a los otros va y cuenta las cosas afuera, y yo no quería que se filtrara", afirmó. "Tomé la decisión por una persona en especial, porque yo sabía que llevaba y traía información de todos lados. Lo sabía...", dijo misterioso.

El Gato entendió que Rial se refería a la hermana de Iliana Calabró y dijo: "¿Y por qué la convocaste?". "Porque tengo cierto cariño por la gente y creo que cambia y me di cuenta que no. Yo lo asumo como un error mío", cerró el conductor.