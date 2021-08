Video: se conoció la filmación de Nico Vázquez luego del derrumbe de Miami

Hace algunas semanas, el derrumbe del edificio de Miami en donde estaban alojados Nicolás Vázquez y su mujer Gimena Accardi sacudió al medio, por lo impresionante del caso y además porque salvaron su vida de milagro.

Ahora y ya en Argentina, el noticiero del Trece compartió un inusual video, grabado por la policía de Miami en donde se ve a Vázquez pedir ayuda en un complicado inglés.

Si bien los actores resultaron ilesos, Accardi al escapar se chocó contra una palmera y se lastimó la cabeza.

En el video se observa a Nico Vázquez acercarse al auto de policía e intentar detenerlo para pedir ayuda: “No detengas mi auto (Don't hold my car)”, gritó un agente desde el interior del vehículo. (I’m sorry, do you speak spanish? “habla español?)”, consultó el argentino pero el policía contestó negativamente: "I don’t speak spanish" (no hablo español). En castellano, Vázquez dijo lo ocurrido a su mujer, pero el auto oficial siguió su curso y el actor quedó en medio de la calle.