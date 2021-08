Karina Jelinek y su novia ya eligieron la madrina para su futuro bebé

Hace algunos meses, Karina Jelinek confesó sus deseos de convertirse en madre y fue Ángel de Brito quien confirmó un viaje de la modelo a Estados Unidos para comenzar con los trámites por una subrogación de vientre.

Con el paso de los días, la infartante morocha confesó que eligió a su amiga y confidente Flor Parisse para llevar adelante la maternidad del futuro bebé.

Ahora y con los planes más avanzados, se supo que la pareja de mujeres ya tiene en mente el nombre de la madrina de su futuro hijo.

Este jueves en “LAM” (El Trece) y con la visita al piso de Floppy Tesouro, el conductor no dudó en preguntarle: “¿Es cierto que te propuso ser madrina de su criatura?”.

Sorprendida la modelo y cantante exclamó: “¡Cómo sabés todo! Me lo propuso en un restaurante hace muy poco en Miami cuando se empezó a hablar del tema. Me dijo ‘ami’, nosotras nos decimos ‘ami, ¿no querés ser la madrina de mi bebé?’. Le dije que era un halago y que me encantaría. Estaba ella y estaba Flor”.

Para finalizar Floppy dijo: “Me encantó que me lo proponga y si sigue pensando lo mismo, lo voy a ser. Y sino, que hagan lo que quieran”.