Con un gran escote, Charlotte Caniggia pasó por Telefé

Luego de su acalorada participación en “Acapulco Shore 8”, el reality de MTV en donde Charlotte Caniggia tuvo un encuentro sexual con dos de las participantes, la influencer fue invitada al ciclo de Andy Kusnetzoff en Telefé y habló de algunos temas privados.

Luciendo un vestido largo en tonos tierra, la hija de Mariana Nannis no dudó en elegir un gran escote para demostrar su belleza.

Con su nuevo color de pelo, la ex participante de “ShowMatch” (El Trece) aseguró que no le gusta hablar de las internas de sus padres luego de la escándalosa separación y que a su hermano Axel hace casi 5 años que no ve.

Su familia más cercana es Alex quien vive en Buenos Aires y con quien comparte mucho tiempo.

La influencer tampoco quiso hablar de su actual pareja y, prefirió contar cuáles son sus proyectos inmediatos en redes y TV.