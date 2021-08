L-Gante sacó tema nuevo donde menciona a Cristina Fernández: qué dice

El popular músico L-Gante lanzó recientemente Malianteo 420 (Volumen 2), con una mención especial a Cristina Fernández de Kirchner quien tiempo atrás lo destacó durante un acto. Con ella tuvo un intercambio mediático el mes pasado, cuando la vicepresidenta reflotó el programa Conectar Igualdad y mencionó que el artista había alcanzado la fama gracias a ese plan.

El nuevo hit no tardó en cosechar más de un millón de reproducciones en sus primeras horas tras el lanzamiento, que también fue viral por la homenaje a la vicepresidenta. "Me nombró la ex Presidente y aunque fuera innecesario, yo demuestro mi respeto y respeto le falta a varios", recita L-Gante en el nuevo videoclip.

Por otro lado, L-Gante apuntó contra Zaramay, músico con el que mantiene cierta rivalidad y con quien suelen dedicarse algunas estrofas. "Te fuiste de Argentina por no bancar la presión", ya que el cantante actualmente está radicado en Europa", dice en un tramo de la nueva canción.

Cristina contó la experiencia de vida del artista como ejemplo para graficar las ventajas de la distribución de notebooks. Estas le permitieron a los jóvenes un acceso a las nuevas tecnologías en todo el país. Por su parte, L-Gante aclaró después que obtuvo la computadora a cambio de un celular y no de manera directa de Conectar Igualdad.

Fuente Minuto Uno