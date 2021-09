'Es una derrota esperanzadora': la frase de Brancatelli tras la derrota del kirchnerismo

Diego Brancatelli, afín al kirchnerismo, analizó el voto castigo que sufrió el Frente de Todos el pasado domingo en las PASO y calificó los resultados de 'derrota esperanzadora', durante la emisión de este lunes a la noche del programa Intratables, que se emite por América.

El periodista señaló: 'Va a sonar raro y si lo sacan de contexto va a ser meme, pero es una derrota esperanzadora'. Para el panelista, Alberto Fernández 'está rodeado de gente que le dice que las cosas están bien y no entiende o no entendió que las cosas no estaban bien'.

De todos modos relativizó el resultado de las PASO: 'No está nada dicho, de acá a noviembre tienen que cambiar muchas cosas y ahí si querés discutimos. Esta derrota es simbólica, porque todavía esto no es nada'. En esa línea se mostró optimista.

De cara a noviembre dijo: 'Sin lugar a dudas -que se puede revertir el resultado-, pero tienen que hacer mucho: empezar a gobernar, hacer peronismo de verdad. Una cosa es decir, pero hay que hacer: microeconomía, inflación, seguridad y libertad'.