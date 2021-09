Impensado: Alex Caniggia confirmó su entrada a la política

Luego de las elecciones PASO en donde varios famosos se presentaron como precandidatos en algunos frentes, ahora se conoció la noticia del arribo a la vida política de Alex Caniggia.

Este martes el mediático anunció que dejará la televisión para ingresar a la política y que aspira a convertirse, en 2023, en diputado nacional.

Si bien el hijo de Mariana Nannis parecía muy convencido en su declaración, aún no se sabe si así lo hará o responde a un personaje que suele hacer en sus redes sociales.

En el caso de ser verdad, Caniggia confirmó que se incorporaría a las fuerzas de Javier Milei como parte del partido Avanza Libertad.

A través de sus historias en Instagram tras las elecciones el joven dijo: “Cuando me preguntan si fui a votar, obviamente que fui a votar, ¿a quién voy a votar? Sí, a vos te hablo, que estás mirando la pantalla, imbécil, a Milei”, comenzó explicando eufórico.

Luego fue por más y dedicó un mensaje al peronismo: “¿Qué se piensan? ¿Que voy a dejar que ganen estos zurdos empobrecedores hijos de p...? No, ahora cambió todo. Esos zurdos quedaron ‘out’. Las ratas murieron. Se les acabó su tiempo. Salieron de las cloacas y quedaron todas envenenadas”, dijo desafiante.

Alex anunció: “Se viene una nueva Argentina, una revolución con mi amigo, el ‘peluca’ Milei, viva la libertad, carajo”. Luego Caniggia compartió un mensaje por escrito: “Gente, dejo la tele. Me meto en la política y voy a ser (sic) que Argentina sea potencia mundial”.

A continuación el hermano de Charlotte ratificó: “Dejo en claro, a través de mi cuenta personal de Instagram, que no voy a hacer más televisión y me voy a dedicar 24x7 a la política de ahora en más. Por una Argentina sin pobres, y para que los argentinos se puedan comprar lo que se les cante, puedan viajar a donde se les cante y tengan una vida ‘high society’”.

A través de Twitch explicó: “Aguante Milei, aguante la libertad, aguante Bolsonaro, aguante la mano dura. En un país necesitamos mano dura porque las cosas se hace así, como en Estados Unidos o en la gran Europa…Los zurdos empobrecedores son unos inútiles que después van y critican a Milei, que es un ‘crack’ y quiere sacar adelante a la Argentina. Ustedes, que cobran el IFE, los planes y toda esa mierda, con razón aguantan a esos zurdos empobrecedores. Ahora no pueden ir a cobrar nada. En dos años, a laburar. Mano dura. Se acabaron los ‘curritos’ que hacen ustedes, manga de pobres”.

Después Alex realizó el gran anuncio: “Me retiro de la televisión y voy a ponerme con todo para ser, en 2023, diputado de la Nación Argentina, les guste o no…Si no hago mi propio programa de vuelta, retiración (sic) definitiva de la televisión argentina, que encima está hecha pelota, no garpa un mango, y no me puede pagar porque yo soy caro”. E insistió: “Cuando yo sea diputado, ahí sí que las cosas van a cambiar verdaderamente. Se van a poder comprar un Rolex de oro, 30 mil dólares. No hay problema. Su vida va a ser mejor”.

Para cerrar, el ex participante de “MasterChef Celebrity” dijo: “Se terminaron los ‘peronchos‘ empobrecedores. Salieron de las cloacas, envenenados. Se les acabó el curro y el choreo. Todo llega a su fin. Demasiado años le chorearon a ustedes, los argentinos”.