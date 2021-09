Silvina Escudero: “Me clavé la bikini por primera vez”

A días de la llegada de la primavera, Silvina Escudero sorprendió a sus más de 1.6 millones de seguidores al lucir de una manera impactante.

Recostada boca abajo en el parque de su casa y cerca de su enorme pileta, la panelista de “Los Mammones” (América) sorprendió a sus fanáticos al posar en bikini tomando sol.

Con un impactante colaless, la hermana de Vanina Escudero dijo en una historia de Instagram: “Me clavé la bikini por primera vez en esta temporada que todavía no empezó, pero como tengo media hora de break de las cosas que estoy haciendo, en este día divino me clavé bikini y acá estamos…”.

Como no podía ser de otra manera, Silvina estuvo acompañada de sus mascotas que no dudaron en meterse al agua.

Durante la noche, Silvina compartió algunas fotos junto a integrantes de la banda “Los Auténticos Decadentes” que fueron las estrellas de la noche en el programa de Jey Mammon.