¡Inesperado regalo! El ganador de La Voz Argentina ya tiene casa propia

Luego de quedarse con el gran premio del exitoso programa de Telefé, “La Voz Argentina”, Francisco Benítez se convirtió en padre y aseguró que el dinero del premio lo invertiría en una casa para su familia.

Con el paso de los días, el ganador visitó varios programas de televisón, previo a conocer a su hijo y, cada vez que puso además de agradecer el apoyo de la gente, comentó el fin del dinero ganador en el reality de canto.

Pero nadie se esperó la iniciativa de la infeluncer Belu Lucius, ex participante de “MasterChef Cleberity 1” quien manifestó en varias ocasiones que le encanta ayudar a los demás.

Motivada por eso, la joven todos los años destina su sueldo de diciembre para colaborar con fundaciones, comedores o merenderos y obsequia casi todos los productos que recibe de emprendedores para promocionar en sus redes sociales.

Motivada por la vida de Benítez, Lucius comentó en sus redes sociales: “Me explota el corazón de felicidad y se los quiero compartir porque ustedes son parte de esta maravillosa locura”, anunció la joven en su perfil de Instagram.

Luego agregó: “Hoy Fran tiene su propio techo para compartir con su mujer y su hijo. Él entro en mi corazón y yo quise entrar en el suyo”, dijo entusiasmada.

Cautivada por la historia de Francisco, Belu se contactó con una empresa de casas prefabricadas y consiguió una para el joven y su familia: “Estoy desbordada, no me imagino cómo estará Fran. Hace días que estoy con esta emoción contenida esperando ese segundo donde mi felicidad se iba a compartir y a multiplicar. Dar, dar y dar. El universo es sabio. Seamos solidarios. Seamos unidos. Estemos por encima de todo. Que este amor sea contagioso”, comentó la influencer.

Benítez sorprendido por el regalo de la panelista de “Cortá por Lozano” (Telefé) expresó: “Tantas emociones que de verdad todavía no puedo procesar lo que está pasando. Tengo un nudo en la garganta que necesito liberar todo. Tantos sueños que de a poco estoy cumpliendo, hoy se me cumplió uno de los mas importantes de mi vida! TENER MI CASA. Gracias @belulucius por esto, la verdad quisiera ir de nuevo a darte un abrazo grande porque no puedo creer lo que hiciste por mí”, cerró el cantante conmovido.