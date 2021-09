¡Insultos en la red!: el descargo de Ricardo Montaner

La popularidad de Ricardo Montaner creció en los últimos meses por su exposición en el exitoso programa de Telefé “La Voz Argentina” que está en sus instancias finales y este domingo 5 de septiembre tendrá su gran final.

Con una intensa actividad en las redes sociales, el padre del clan Montaner comenzó a tener un fluido contacto con los fanáticos del reality que dejan mensajes de apoyo al coach y jurado.

Así como las buenas energías son respondidas por el artistas, Ricardo también se toma su tiempo para responder a la gente que critica el show, su familia y a él mismo.

Esta semana, Montaner salió a responder a un usuario de Twitter que no dudo en insultarte y faltarle el respeto al mediático.

"Viejos bolud... y después Ricardo Montaner... Tipo denso y egocéntrico como pocos", dijo un usuario llamado Diego arrobando al cantante.

Como era de esperar Montaner no se quedó cruzado de brazos y con mucho nivel y altura respondió al mensaje recibido: "¿Y tú qué vendrías a ser? ¿Intolerante? ¿Odiador? ¿O simplemente descargás los odios acumulados en tu alma al primero que se te aparece?", consultó directo.

Luego más conciliador comentó: "Tú no tienes la culpa de eso que te sembró la vida, pero yo tampoco así que no te la agarres conmigo... No me conocés. Un abrazo, querido", cerró.