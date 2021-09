Muy sensual Lali Espósito compartió el back de “La Voz Argentina”

Este miércoles y, por primera vez desde que comenzó el show, “La Voz Argentina” se transmitió en vivo en las instancias de semifinales y con miras al gran final del domingo 5 de septiembre.

Como era de esperar, Lali fanática de las redes sociales compartió varios momentos de la previa en su cuenta de Instagram desde el momento del maquillaje.

Luciendo un vestido corto con brillos sin un hombro, la cantante posó con la Sole y se divirtió con Marley quien estaba muy nervioso en el comienzo del programa.

Como no podía ser de otra manera, además de lo estético Lali no dejó de mostrar a los fanáticos, el catering que la producción de Telefé puso a disposición del jurados, músicos y participantes de “La Voz…” para que no pasaran hambre.

Este jueves los teams de La Sole y Mau & Ricky competirán para conocer los dos últimos finalistas que se sumarán a Ezequiel Pedraza y Nicolás Olmedo.