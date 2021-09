Sol Pérez estuvo muy cerca de San Juan y contó que fue acosada

Hace algunos días, Sol Pérez visitó Mendoza para participar de un evento social en donde, como es de esperarse, no pasó inadvertida.

La rubia escultural además de sumarse a una jornada de salud y belleza en donde no faltó la actividad física, se relajó en la noche y recorrió algunas bodegas degustando vinos y cortando un poco con la extenuante rutina.

Con un look muy sensual negro, la rubia posó con copa en mano y dejó por un momento su estricto plan alimentario. Sus más de 6 millones de fanáticos festejaron las fotos y enviaron mensajes de amor a la ex participante de “MasterChef Celebrity” (Telefé).

Hace algunos días, la rubia preocupó a sus seguidores cuando relató que vivió un momento de miedo antes de llegar el Trece en donde forma parte del panel de “Nosotros a la Mañana”. Sol se encontraba en su auto cuando de repente un desconocido intentó abrir la puerta y ocupar el asiento del acompañante.

“Fue raro y me asusté bastante porque nunca sabés por qué pasan estas cosas de la nada. Me parecía raro porque me decía ‘vamos’ y yo le preguntaba: ‘¿Adónde?’. Sé que hay mucha gente que habla y se hace pasar por mí y, claramente, el hombre fue estafado de esa manera. Me dio la sensación de que creía que había arreglado algo conmigo porque casi se mete adentro de mi auto”, comentó la rubia aún sin entender mucho lo sucedido.