En colaless, Marian Farjat pidió por sus perros

Nadie olvida a Marian Farjat, la polémica participante del reality “Gran Hermano” en el año 2015. La rubia se destacó siempre entre los demás jóvenes y, al salir de la casa, la mediática cambió su fisonomía gracias a varias intervenciones quirúrgicas.

Ahora y a través de sus redes sociales, la rubia mostró un extremo colaless desde una playa y con una tanga fucsia.

Utilizando sus historias de Instagram, la joven festejó la llegada de la primavera pero se mostró muy deprimida por un tema que vive actualmente.

Farjat también comentó a su más de un millón de fanáticos, el mal momento que vive porque perdió a sus mascotas.

La influencer contó que los dos perros, de raza bulldog francés, son macho y hembra y desaparecieron el sábado del country en el que viven.

“Hola gente, estoy desesperada. Desde el sábado al mediodía no aparecen mis perritos, son dos bulldog francés, la hembra es negrita, tiene tres años, está castrada. El machito es vaquita, no está castrado. Son hermanos”, comenzó diciendo la rubia.

Luego agregó: “Se ven desde la cámara de mi casa cómo se escapan mis perros. Hicimos la denuncia policial. Y nadie los vio… Estamos desesperadas con mi hermana porque ya pasaron dos días y no puede ser que en el country no haya registros, en las cámaras nadie vio, no hay registros de dónde están los perros”, finalizó Marian llorando.