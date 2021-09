Reapareció Chano Moreno Charpentier: "Mi cabeza entró en shock"

Chano Moreno Charpentier reapareció luego de su internación en un centro de adicciones luego del disparo que recibió en un confuso episodio con la policía cuando entró en una crisis producto de las drogas.

Recuperado de la lesión el músico visitó la UFI de Campana para aportar la clave que desbloqueará su celular que será peritado en la investigación que aún continúa.

Luego de realizar el trámite, Chano habló con la prensa y dijo: “No tengo ni un recuerdo. Mi cabeza entró en shock, tal vez para protegerme de lo que había pasado”, comenzó diciendo el músico pero reconoció que tiene en su memoria "el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá”.

Respecto de sus días en el centro de rehabilitación, dijo: "Me encuentro bárbaro. En estos momentos estoy en una comunidad terapéutica. Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco…Trabajo mucho los límites, con una educación emocional y sentimental", dijo Chano y aseguró que tiene también sus momentos para componer música.

Carpentier aprovechó la oportunidad y agradeció el cariño de quienes se preocuparon por él: “Quería agradecerle a mucha gente que me hizo llegar sus saludos. No tengo contacto con el mundo exterior y no voy a tener tiempo en agradecer a toda la gente que se preocupó”.