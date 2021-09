Torta Cebra: cuál es la receta que hizo llorar a un participante de Bake Off

Este martes el reality de cocina Bake Off Argentina les propuso un duro desafío a los participantes que tuvieron que cocinar una torta cebra, un postre muy complejo que hasta hizo que Emiliano, uno de los participantes más destacados, se largara a llorar. El problema para muchos fue, no solo que no conocían la receta sino que tuvieron poco tiempo, por lo que los resultados no fueron los esperados.

El joven, quien primeramente se mostró confiado, sufrió un percance, cuando se le resbaló la olla y se le terminó cayendo al suelo toda la preparación de cacao. Así que no le quedó más remedio que empezar de nuevo. Con lágrimas en los ojos explicó que no se le había gelificado la preparación.

Finalmente no pudo lograr una presentación acorde. "Cuando desmoldo veo que el cremoso se empieza a caer para los costados y ya no lo puedo manipular", explicó. Por último, agregó: "Lo tengo que presentar así, sin baño. Me angustia muchísimo". De esta manera, Silvina volvió a ser la gran ganadora de la noche y consiguió 5 minutos extra para la prueba eliminatoria del domingo.

La receta de la Torta Cebra

Ingredientes

-4 huevos a temperatura ambiente

-Azúcar granulada: 1 taza (250 g)

-Leche: 1 taza (250 ml) a temperatura ambiente

-Aceite vegetal: 3/4 de taza (250 ml)

-Esencia de almendras: 1 cucharadita

-Harina leudante: 2 tazas (500 g)

-Levadura en polvo: 1 cucharadita

-Cacao en polvo: 2 cucharadas

-Chocolate a la taza de buena calidad (70%): 50 g

Preparación

-Queso crema doble que debe separarse en dos partes iguales y agregarles a cada una gelatina.

-A una le ponés cacao y a otra le pones limón.

-Preparar una buena base a partir de una masa quebrada con almendras y chocolate

-Colocar en una base, empezar a verter de a poquito y desde el centro de a cucharadas las dos preparaciones de forma alternada.