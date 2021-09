Último momento: preocupa la salud de Viviana Canosa

Desde hace varios días Viviana Canosa está ausente en los medios y esta situación llamó la atención de Luis Novaresio quien, en un móvil de “LAM” (El Trece) se refirió a la situación de su colega.

“La gente cree que hablo con ella, pero no nos vemos”, comenzó diciendo en invitado en la nota y agregó que los rumores indican que la ex “Intrusos” contrajo coronavirus y que por esa razón no estaba al frente de su programa.

Siguiendo lo solicitado por el canal y para evitar “raros entendidos” aquí el certificado de mi Doctor y el resultado oficial del PCR negativo. De todos modos me tomaré el tiempo necesario para recuperarme. Gracias, los quiero!! pic.twitter.com/7Ld7os5Nhn — Viviana Canosa (@vivicanosaok) September 19, 2021

También el ataque que sufrió Canosa hace dos semanas en manos de un motochorro que con su moto le pisó los pies deterioraron la salud de la conductora.

Acusada de trabajar con Covid 19, Canosa expuso el resultado de un test en sus redes sociales negando la acusación.

Novaresio agregó: “Ayer le hice un reclamo de hijo único, le mandé dos mensajes que nunca me contestó. Creo que tiene laringitis, pero desconozco lo que pasó. Seguro somatizó, el cuerpo te pasa factura y te pega por lo que vos hacés”.

Hoy “El gran ganador”

Milei pic.twitter.com/yTqZ4Gvrm5 — Viviana Canosa (@vivicanosaok) September 13, 2021

Con respecto al diagnóstico que Viviana mostró y con el que evidenciaba que no tenía anticuerpos, el conductor de “Debo decir”, detalló: “Fue un estudio de anticuerpos no un PCR. El PCR es el que determina si estás cursando la enfermedad y el de anticuerpos, justamente, es el que determina si tenés anticuerpos después de cursar el virus”.

Sin haber recibido ni una vacuna por decisión propia, se supo que A24 le exigió a la periodista presentar el negativo de su estudio.