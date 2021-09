Video: L-Gante frenó un show porque se agarraron a trompadas en el público

Elián Ángel Valenzuela, quien es más conocido como L-Gante, se encuentra de gira por diferentes países de Iberoamérica. Puntualmente esta semana hizo varias presentaciones en el vecino país de Uruguay y en uno de ellas debió parar el show. Esto se debe a que entre dos jóvenes comenzaron a golpearse mutuamente mientras el cumbiero cantaba.

Puntualmente este problemático show se estaba desarrollando en la ciudad charrúa de Montevideo. Allí un espectador se acercó hasta el borde del escenario y le regaló una camiseta de Peñarol al artista. Sin embargo un hincha de Nacional se sintió ofuscado por esta situación y directamente fue a golpear al hincha de su equipo rival.

Elian se dio cuenta de esta situación y pidió que detuvieran la música para hablarle a estas personas. El argentino les aclaró que él no era hincha de ninguno de esos clubes, que el era simpatizante de Boca Juniors. Les aclaró que no había razón aparente para pelearse ya que él respeta a los dos clubes.

“Le vino a tirar la camiseta, amigo. Esa es la única que me faltaba. Está todo piola con Nacional, es la primera camiseta del otro equipo que me alcanzan y yo lo valor, loco, porque no hay diferencias. Las diferencias las hacen los giles. La diferencia es para los giles y yo también me paro de manos, y yo soy de Boca Juniors, amigo”, expresó L-Gante.