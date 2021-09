¿Daddy Yankee se retira? La frase del cantante que preocupa a sus fans

Este jueves el reconocido cantante Daddy Yankee recibió el premio Billboard Salón de la Fama y en su discurso anunció su "última ronda musical" por lo que pronto se viralizó en redes sociales y generó preocupación entre sus fans. Desde que trascendió su discurso luego de obtener el galardón, su nombre se volvió tendencia en Twitter ante la posibilidad de un retiro.

"A través de mi trayectoria he ganado múltiples premios, pero nunca imaginé ser el primer artista urbano en la historia en ser incluido al salón de la fama de Billboard. Desde el barrio siempre tuve una visión y nunca me desenfoqué y fue ser el mejor de todos los tiempos gracias a ustedes. ¡Los invito a que no se pierdan mi última ronda musical que viene por ahí!", expresó el artista mientras era ovacionado por el público.

Según publicó el sitio web de Billboard, el premio Salón de la Fama se le otorga a aquellos artistas que han logrado el reconocimiento mundial por su labor, trascendiendo fronteras de géneros e idiomas. "Yankee se ha destacado como uno de los pioneros y máximo promotor del reggaetón", añade el texto.

Entre los ganadores previos del premio Billboard Salón de la Fama se encuentran José José, Vicente Fernández, Rocío Durcal, Marco Antonio Solís, Mongo Santamaría, El Gran Combo de Puerto Rico, Banda El Recodo, Joan Sebastian, Marc Anthony, Franco de Vita y Alejandro Fernández.