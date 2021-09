¿Luciano Castro y Cinthia Fernández?

Luego de más de tres meses de separados, Luciano Castro y Sabrina Rojas comenzaron nuevas vidas de solteros y la mendocina ya blanqueó su romance con el Tucu López.

Invitada al piso de “LAM” (El Trece) Rojas se refirió al éxito de la obra “Desnudos” en donde comparte escenario junto a Castro con quien mantiene una buena relación.

Cómoda en el piso del programa de Ángel de Brito, Rojas se refirió a su ex y dijo sobre su presente amoroso: "Hay data de una novia, Castro no cuenta, es más para adentro".

Entonces, la panelista Maite Peñoñori sumó información y dijo: "Lo voy a contar, me escribieron y me dijeron ‘lo vi a Luciano con Cinthia Fernández a los besos’ y yo le dije ‘no, no puede ser ella’".

De inmediato Sabrina miró a Cinthia quien forma parte del ciclo del Trece y exclamó: "¡Ay Cinthia, lo bien que vas a comer querida!".

Entretenido con la charla Ángel de Brito aportó: "Sabes lo bien que le vendría un Luciano Castro. Lo estamos rezando desde Baclini. Sale corriendo en 30 segundos con Cinthia".

Finalmente Cinthia habló y aclaró la situación: "La verdad que sí, pero no".