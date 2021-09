Thelma Fardín salió a negar una mala relación con Julieta Ortega

Luego de que se conociera el romance entre Thelma Fardín y Camilo Vaca Narvaja quienes viajaron juntos a Mendoza, se conoció el rumor del supuesto enojo de Julieta Ortega, ex del sociólogo quien aparentemente estaba reiniciando su relación con la hija de Palito Ortega.

Fue Yanina Latorre en “LAM” (El Trece) quien manifestó que Fardín “le quitó el novio” a quien puso la cara y la defendió junto al Colectivo de Actrices en su denuncia contra Juan Darthés.

Consultada por “Intrusos” a la salida del estreno de la obra que la tiene como protagonista junto a un gran elenco en la obra de Muscari “Perdida Mente”, Julieta expresó: "Me separé hace más de un año y lo sabía por él…La mamá de Camilo viene mañana (por este jueves) a ver la obra. Sí, no, ¡¡¡cualquier cosa!!! Tampoco lo leí en ningún lado eso…Las redes las espío todo el tiempo, pero no sabía que estaban diciendo eso. ¡Horrible!", dijo Julieta.

Por su parte Thelma Fardín usó su cuenta de Twitter para desmentir las versiones y expresó: "Julieta Ortega y yo aunque no tenemos una amistad compartimos cosas muy fuertes y profundas en nuestras luchas e ideales. El respeto y cariño es mutuo", aseguró la joven y agregó: "Aunque quieran enfrentarnos hoy las mujeres estamos unidas. Hablemos de las cosas que realmente importan".