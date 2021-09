Diego Maradona: en Miami apareció la novia cubana menor de edad

Este lunes en un programa de Miami fue entrevistada una mujer que se presentó como Mavys Álvarez, la mujer que dijo que a los 16 años se enamoró de Diego Maradona cuando el futbolista estaba instalado en Cuba.

La nota, a cargo del periodista Mario Pentón, tuvo sorpresivas declaraciones de la mujer, hoy adulta, que tuvo temor en hablar hasta ahora.

La relación, del año 2000, duró más de cinco años entre el ex de Claudia Villafañe y la joven en donde no faltaron ni el alcohol y las drogas.

En diálogo con América TeVé, Mavys Álvarez de 37 años reconoció haber disfrutado de un mundo de lujos, adicciones y soledad.

Según el relato de la entrevistada, un día paseando por la zona de Matanzas un hombre la interceptó y le propuso conocer a Diego Maradona con la excusa de que el argentino estaba deprimido y necesitaba alguien para conversar.

“Al principio pensé que quien me proponía eso estaba loco. Era un cubano. Después supe que era el salvavidas del hotel. En el carro, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona. Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, reconoció Álvarez.

Una vez llegada al hotel fue el mismo Guillermo Coppola quien la recibió: “Ahí me asusté muchísimo porque estaba en toalla y pensé lo peor. Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont”, recordó la cubana.

“Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, dijo Mavys.

“Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres. La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir”, reconoció Álvarez.

No se pierdan a partir de este lunes la entrevista exclusiva con Mavys Álvarez, quien fuera la novia menor de edad de Maradona en Cuba. A las siete y a las 10:00 pm. Sólo por América TeVé pic.twitter.com/YuKlzAJ8U7 — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) September 27, 2021

Negando haber ejercido la prostitución, la mujer dijo que tampoco aceptó ser parte de fiestas sexuales propuestas por el ídolo de fútbol.

Hasta el momento nadie de la familia de Maradona salió a comentar algo acerca de las explosivas declaraciones de la mujer y su relación con el deportista fallecido en 2020.