En colaless, Jimena Barón envió un misterioso mensaje

Feliz por la presentación de su nueva canción, Jimena Barón se pidió unos días en “ShowMatch: La Academia” (El Trece) y se relajó luego de unos meses de mucho trabajo y vuelta a los medios.

Junto al Chili Fernández, la actriz impactó con su tema “Corazón de Cemento” y en estos días volvió a sorprender en las rede sociales por una situación en particular.

La mediática interactuó con sus fanáticos que consultaron si estaba de novia a lo que La Cobra respondió que no, pero mostró una foto de espaldas en donde le recordó a “alguien” que olvidó en su casa un bolso matero.

“Pero decime si no soy genial chamuyandomeló”, dijo Barón y agregó “Me hiciste acordar que te tengo que devolver el mate que me prestaste".

Como era de esperarse la influencer Juariú tomó las riendas del tema y se propuso investigar a quién pertenecía el objeto.

A los pocos minutos la panelista de “Bendita” (El Nueve) compartió una foto de Matías Pelleiro con el mismo bolso paseando en una cancha de polo.

Si bien no son novios, la actriz y el joven la pasan muy bien cuando están juntos.