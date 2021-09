Sin ropa Juana Viale festejó el fin de su cuarentena

El reemplazo de Mirtha Legrand a su nieta Juana Viale fue porque la actriz viajó a París y, en su regreso, debió quedarse algunos días en un hotel para cumplir con el aislamiento exigido por el gobierno nacional para aquellas personas que regresen desde el exterior.

Juana se relajó unos días, pero luego comenzó a extrañar su casa y la compañía de sus hijos más chicos quienes no la acompañaron en su viaje a Francia.

Con los días cumplidos y la posibilidad de regresar a su vida normal Juana Viale no dudó en tomarse una foto luego de salir de la ducha y compartirla con su millón de seguidores en Instagram.

“Buen día!! Me voy a casa, no más hotel! #dia4”, exclamó la conductora junto a la foto que la mostraba sin ropa pero que gracias a su posición no dejó a la vista nada más que su piel.

Algunos de los mensajes que llegaron a la hermana de Nacho Viale fueron: “Realmente SOS la voz de muchos argentinos!!! Gracias x decir lo que dijiste con respecto a las medidas de encierro y ello de fiestas !!!👏”, “El Hotel, es para la Prov.? en Capital me parece que podes volver a tu casa. Confirmen.Gracias, Juanita sos la mejor. Aunque me gustó mucho ver y emocionarme a la Abuelita, que cabeza y presencia, es una Genia.👏👏👏❤️”, “👏👏Yo me quiero ir a un hotel! 😂 A desenchufarme de tantos niños😅🤣”, entre otros.