Video: Juana Viale le pidió a L-Gante que se retire de su mesa

En una nueva emisión de Almorzando con Mirtha Legrand con Juana Viale, tuvo como invitado a L-Gante una de las estrellas del momento. En la mesa también estuvieron presentes Florencio Randazzo, Osvaldo Bazán, y Chechu Bonelli. En la presentación de los invitados, ocurrió un divertido momento entre el artista y la conductora.

“Bueno, gracias, bienvenidos a la mesa. Viniste a la mesa de Mirtha ¿viste?”, le dijo Juana al artista apenas terminaron de presentarlos a todos. A lo que el joven comentó: “Acá estamos, se presentía, y me veía raro acá, y también me gustaría que esté Mirtha ¿no? Obvio”. “Ya va a venir, ya va a venir. Me dicen por cucaracha que te retires por favor. Ya te va a invitar la abuela”, lanzó Juana entre risas.

Por otro lado, L-Gante contó en la mesa de Juana Viale que en el inicio de la pandemia estaba si trabajo, lo mismo que su mamá, y contó que gracias al IFE que cobró de parte del Gobierno de Alberto Fernández pudo salir adelante. "Salió esto del IFE, con esto de la cuarentena, yo no tenía celular desde hace dos años y tener uno para lo que hago yo es fundamental. Bueno, mi IFE, que lo cobré, lo usé para que no falte nada, arreglar la casa, la comida", contó.

fuente Teleshow