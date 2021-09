Videos: así festejaron en el pueblo del campeón de La Voz Argentina

Este domingo se realizó la final de La Voz Argentina, que disputaban Luz Gaggi, Ezequiel Pedraza, Nicolás Olmedo y Francisco Benítez. Finalmente, el campeón fue Francisco Benítez, quien obtuvo el 44,3% de los votos del público. Por eso, los habitantes de Colonia Tirolesa, de donde es oriundo Francisco, salieron a las calles a festejar su victoria.

Luego de que el cordobés se coronara campeón, los habitantes de Colonia Tirolesa salieron a las calles a festejar su victoria. Bocinazos, cánticos y mucha alegría, fue lo que se vivió anoche en la localidad cordobesa, de poco más de cinco mil personas ubicada a 27 kilómetros de la capital provincial.

El joven de 22 años trabaja en una cooperativa eléctrica y sufre de tartamudez desde los 6 años, algo que no le sucede cuando canta. Esto quedó demostrado en su primera audición y en cada ocasión que se enfrentó al desafío de La Voz. “No puedo creer, sinceramente no lo puedo creer. La verdad, no me esperaba esto”, fueron sus primeras palabras después de conocer el resultado, mientras Luz resaltaba sus cualidades como artista. “No quiero que se olviden de Luz, que es una grosa”, destacó Francisco.

fuente Minuto Uno